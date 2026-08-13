Parkใจในสวน ไปกับใบไม้ไหว ให้ใจหยุดพัก

เรื่อง : คนเล็กๆ
ภาพ : pari
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 Parkใจ ได้รับเชิญจาก GYBN Thailand (Global Youth Biodiversity Network Thailand) เครือข่ายเยาวชนระดับโลกประจำประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการสร้างส่วนร่วมของเยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศและผลักดันการแก้ปัญหาจริง ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ เราได้ไปติดเครื่องมือให้ทีม Trainee of trainer เพื่อสร้างพลเมืองวิทยาศาสตร์และเป็นแม่งานจัด city nature challenge ในจังหวัดของตนเอง ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า
เราพบกันบนสนามหญ้ากว้างใหญ่หน้าสวนสาธารณะ น้องๆ จากหลากหลายจังหวัด เช่น ราชบุรี พัทลุง ปัตตานี ขอนแก่น กรุงเทพ ฯลฯ กว่า 30 ชีวิต ได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติกับใจเราเอง ย้อนมองกลับเข้าไปภายในตัวเองอย่างช้าลง…
สนามหญ้านุ่มนวลช่วยเปิดประตูสัมผัสให้น้องๆ ใช้ร่างกายสัมผัสหญ้าทั้งนอนและนั่งตามสะดวก Parkใจเริ่มทักทายว่าธรรมชาติคืออะไร? เราได้คำตอบตามความเข้าใจแต่ละคน
จากนั้นชวนพาใช้ผัสสะของตัวเองเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างเบาสบาย เปิดใจรับรู้สิ่งตรงหน้า เปิดการมองเห็นอย่างละเอียดด้วยการสังเกตใบไม่ที่ไม่เหมือนกัน 3 ใบ จากนั้นลองบันทึกธรรมชาติจากสิ่งที่เห็น สิ่งที่เห็นว่าธรรมดากลับทำให้เห็นอะไรอีกมากมาย แบบที่ไม่เคยรู้มาก่อน
“ได้เห็นความแตกต่าง เหมือนพวกเราต่างที่ ต่างความคิด มาอยู่รวมกัน”
“ได้แนวคิดการใช้ชีวิต ได้พักผ่อนพักจิตใจ”
“ได้ฟังเพื่อน ได้อยู่กับตัวเอง ได้อยู่กับธรรมชาติรายล้อมเป็นเพื่อนเรา”
“โลกเรามันวุ่นวาย ได้กลับมาพักกับตัวเองบ้างดีมาเลยครับ”
“มีโอกาสได้มีวิธีการมองเห็นอย่างเข้าใจ”
“ได้มากราวดิ้ง การโฟกัสกับตัวเอง มีมุมมองกับธรรมชาติมากขึ้น”
“ก่อนหน้านี้มันตึงไปหมด แต่มาร่วมกิจกรรมแล้วรู้สึกผ่อนคลาย”
กิจกรรมผ่านไปถึง 12.00 น. Parkใจ เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องๆ ผ่านบทสนทนาสรุปปิดท้าย ทำให้ทุกคนได้พักใจ เข้าใจธรรมชาติเข้าใจตัวเอง และรักธรรมชาติมากขึ้น เมื่อได้เข้าใจว่าธรรมชาติมีประโยขน์กับตัวเอง น้องๆ น่าจะปกป้องดูแลธรรมชาติเช่นกัน…
สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วม Park ใจ ในกิจกรรมรูปแบบอื่นหรือแลกเปลี่ยนเรื่องการสัมผัสธรรมชาติด้วยกัน สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กกรุ๊ป Parkใจ
กิจกรรมดำเนินการโดย นิตยสารสารคดี เพจ Sarakadee Magazine และ Nairobroo – นายรอบรู้ นักเดินทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), และ มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์