ปราสาทแห่งความทรงจำ ของ เอ็ด ชีแรน

More Media

เก็บตกสาระ แนะนำสื่อภาพยนตร์ และสื่อแขนงอื่นๆ จากที่เห็นและเป็นไป ในและนอกกระแส

ยัติภังค์

หากกล่าวถึงศิลปินเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในครึ่งปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นต้องมี เอ็ด ชีแรน ศิลปินวัย ๒๕ ปีชาวอังกฤษ กับอัลบั้มชุดที่สามของเขา ÷ (Divide) อย่างไม่ต้องสงสัย

เอ็ด ชีแรน(Ed Sheeran) หรือในชื่อจริง เอ็ดเวิร์ด คริสโตเฟอร์ ชีแรนที่เมืองฮาลิแฟกซ์ ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ.๑๙๙๑ ชีแรนเริ่มเล่นกีตาร์และเขียนเพลงตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อย่างเข้าวัยรุ่นก็ไปยังลอนดอนมุ่งตามความฝันในการเป็นศิลปินเพลง ช่วงเวลาดังกล่าวเขาผลิตงานเพลงออกมาเป็นอีพี(มินิอัลบั้มที่มีเพลงไม่มากราว ๔-๕ เพลง) จนสร้างชื่อในออนไลน์ และติดชาร์ท iTunes ทำให้มีงานแสดงโชว์จำนวนมาก จนมันไปเข้าตาค่ายเพลง Atlantic Records จับเขาเซ็นสัญญา ออกอัลบั้มแรก + ในปี ๒๐๑๑ ตามมาด้วยอัลบั้ม X ในปี ๒๐๑๔ โดยมีเพลงฮิต อาทิ Lego House, Sing, Don’t ทั้งยังได้ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังหลายคน อาทิ One Direction, จัสติน บีเบอร์ และ เทย์เลอร์ สวิฟต์ โดยเพลง Thinking Out Loud ยังได้รับรางวัลแกรมมี่สาขาเพลงแห่งปี ในปี ๒๐๑๖ อีกด้วย

อัลบั้มล่าสุด ชีแรนเลือกเปิดตัวด้วย “ดับเบิ้ล ซิงเกิ้ล” หรือการปล่อยซิงเกิ้ลเพลงเอกพร้อมกันสองเพลง ซึ่งส่งผลให้เขาสร้างประวัติศาสตร์ในบิลบอร์ดชาร์ท กลายเป็นศิลปินคนแรกที่เปิดตัวใน ๑๐ อันดับแรกได้ถึง ๒ เพลงตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ติดชาร์ท ก่อนที่จะทำให้ศิลปินเพลงอีกหลายคนเปิดตัวในลักษณะนี้บ้าง ซึ่งเขาให้เหตุผลน่าสนใจในการเปิดตัวสองเพลงสองสไตล์อย่าง Shape of You กับ Castle on The Hill ว่า ต้องการแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลของแนวดนตรีที่แตกต่างอย่างเท่าๆ กันของตนออกมา ซึ่งนับเป็นจุดเด่นในเพลงป๊อปของเขา

Shape of You เพลงเต้นรำสไตล์ทรอปิคัล เฮาส์ นอกจากเป็นเพลงแรกของชีแรนที่สามารถขึ้นอันดับ ๑ ในบิลบอร์ดชาร์ทสหรัฐอเมริกาได้ มันยังขึ้นอันดับ ๑ ติดต่อกันถึง ๑๒ สัปดาห์กลายเป็นเพลงฮิตติดอันดับนานที่สุดของครึ่งปีแรก นอกจากนี้ยังขึ้นอันดับ ๑ หลายสัปดาห์ในอีกหลายประเทศ

แม้เพลงบัลลาดจังหวะกลางๆ อย่าง Castle on The Hillจะไม่ประสบความสำเร็จเทียบเท่า Shape of You แต่ในแง่เนื้อหา นี่เป็นอีกครั้งที่ชีแรนแสดงให้เห็นถึงทักษะการแต่งเพลงอันยอดเยี่ยมของเขา(เพลงนี้แต่งและโปรดิวซ์โดย เขา และ เบนนี่ บลังโก) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในวัยเยาว์ของตนให้กลายเป็นเนื้อหารำลึกอดีตที่ทั้งสุขและตามมาด้วยความเศร้าในตอนท้าย

สถานที่ซึ่งชายหนุ่มนั่งรถ และฟังเพลง Tiny Dancer (จากอัลบั้ม Madman Across the Water ของ เอลตัน จอห์น อัลบั้มโปรดของชีแรน) ก็คือแฟรมลิ่งแฮม ที่ซึ่งชีแรนเติบโตและใช้ชีวิตในวัยเด็ก-วัยรุ่น ปราสาทบนเนินเขาในเนื้อเพลงก็คือปราสาทแฟรมลิ่งแฮม โบราณสถานของเมืองนั่นเอง

ชีแรนกล่าวว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากเพลง The River (๑๙๘๐) ของ บรูซ สปริงทีน ปราสาทในเพลง เนื้อเพลงกล่าวถึงการนั่งรถกลับไปยังบ้านเกิดที่เขาเติบโตมา พร้อมๆ กับรำลึกความหลังในวัย ๖ ขวบที่ประสบอุบัติเหตุขาหัก กลิ้งในทุ่งหญ้า และคบหากับเพื่อนและพี่ๆ บริเวณที่มีจุดเด่นเป็นปราสาทตั้งตระหง่านบนเนินเขา ต่อมาในวัย ๑๕ ปีที่นี่ยังทำเขาได้รู้จักการหางาน สูบบุหรี่ เมามาย และประสบการณ์รักแรก ก่อนที่ในตอนท้ายของเพลงจะย้อนกลับมาเล่าถึงปัจจุบันของเพื่อนพ้องในวันวานนั้นที่ทุกคนต่างไปตามทางของตน ทิ้งท้ายด้วยเนื้อร้องปนเศร้าว่า

And I’m on my way

I still remember these old country lanes

When we did not know the answers

And I miss the way

You make me feel

And it’s real

When we watched the sunset over the castle on the hill

เนื้อเพลงที่ราวกับเรื่องสั้นเพลงนี้สามารถเทียบเคียงกับเพลงหวนรำลึกอดีตชั้นดีในอดีตอย่าง Summer of 69 (๑๙๘๕) ของ ไบรอัน อดัมส์ หรือ Running on Empty (๑๙๗๘) ของ แจ๊คสัน บราวน์ Castle on The Hill แม้จะเป็นการเล่าประสบการณ์ส่วนตัว หากก็สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตของคนฟังได้ไม่ยาก มันเป็นเพลงที่สื่อได้อย่างดีว่าเหตุใดสถานที่หนึ่งจึงส่งผลสั่นสะเทือนต่อชีวิตของคนๆ หนึ่ง เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ หากมีความทรงจำมากมายส่วนบุคคลอัดแน่นอยู่ในนั้น แต่ที่เหนืออื่นใดคือสัจธรรมที่แม้โบราณสถานแห่งนั้นจะยังคงอยู่ที่เดิม

ชีวิตที่ผ่านมากลับย้ำเตือนว่าไม่มีสิ่งใดเป็นนิรันดร์

ภาพจาก : 123rf.com

ที่มา

http://www.ntnews.com.au/entertainment/music/ed-sheeran-sings-about-sex-booze-and-elton-john-on-his-new-songs/news-story/ac77c71f83f3d08b0f8a9a60d7514144

http://www.billboard.com

https://www.biography.com/people/ed-sheeran



ยัติภังค์

อดีตนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ที่มีงานหลักเลี้ยงลูก มีความบันเทิงจากการดูหนังฟังเพลงเป็นยาใจพอให้ได้ขีด