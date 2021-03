เรื่องและภาพ : อาทิตยา ไพรกังวาน

คุณชอบฟังเพลงไหม? แล้วมีเพลงโปรดหรือเปล่า? ชอบฟังเพลงแนวไหน? แล้วศิลปินที่ชื่นชอบล่ะ มีไหม? ถ้ามี เธอ เขา หรือพวกเธอ พวกเขาเหล่านั้น ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่า?

ฉันอยากให้คุณหากระดาษสักแผ่นพร้อมปากกาหรือดินสอแล้วเขียนคำตอบลงในนั้น ห้ามตอบแค่ประโยคเดียวสั้นๆ นะ ต้องมีเหตุผลประกอบพร้อมคำอธิบายยืดยาวแบบตอบข้อสอบอัตนัยวิชาสังคมศึกษาฯ แต่ถ้าคุณคิดไม่ออกจริงๆ ลองอ่านคำตอบของฉันดูก่อน เผื่อว่าคำตอบนั้นอาจหล่นอยู่ก้นหีบในหัวใจคุณก็ได้

– ฉันชอบฟังเพลงมากถึงมากที่สุดของที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพลงเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในชีวิตฉัน เพราะนอกจากข้าวปลาอาหารที่ฉันต้องกินเพื่อบำรุงร่างกายแล้ว ก็มีเพลงนี่แหละที่ช่วยบำรุงจิตใจ ลองคิดดูสิ ในแต่ละวันคุณใช้ร่างกายและจิตใจหนักแค่ไหน? ขณะที่ร่างกายเหนื่อยล้า สิ่งที่คุณต้องทำคือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วจิตใจล่ะ? หากจิตใจเหนื่อยล้าคุณทำอย่างไรเพื่อบำรุงมัน อาหารของจิตใจสำคัญไม่แพ้อาหารของร่างกาย ถ้าจิตใจอ่อนแอร่างกายก็จะอ่อนแอไปด้วย แต่ฉันก็ไม่ได้หมายความว่าเพลงจะเป็นอาหารใจของใครหลายๆ คนนะ บางคนอาจมีอาหารใจเป็นอาหารอร่อยๆ งานศิลปะสวยๆ กลิ่นกาแฟหอมๆ ความสำคัญมันอยู่ตรงที่จิตใจมีความสุขน่ะนะ ส่วนฉันถ้าวันไหนไม่ได้ฟังเพลง ท้องของหัวใจก็จะร้องขึ้นมาดังๆ เลยว่า “หิวแล้ว เปิดเพลงให้ฟังหน่อย”

– ฉันมีเพลงโปรดหลายเพลง โดยเฉพาะเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบ ส่วนใหญ่เพลงโปรดในความหมายของหลายๆ คนคือ เพลงที่ฟังบ่อยๆ ฟังได้ไม่เบื่อ เนื้อร้องดี ดนตรีเพราะใช่ไหม ซึ่งเพลงโปรดของฉันก็มีความหมายประมาณนี้เหมือนกัน แต่…จะเพิ่มเติมอีกนิดว่าจะต้องมีผลต่อจิตใจและร่างกายมากๆ วันไหนที่ร่างกายและจิตใจอ่อนแอ เพลงโปรดของฉันจะต้องทำหน้าที่เยียวยาให้ดีที่สุด หรือบางครั้งที่จิตใจเรียกร้องเพลงโปรดอยู่ในความคิด ร่างกายก็ต้องทำหน้าที่เปิดเพลงโปรดจากที่ใดที่หนึ่งทันที ดังนั้นเพลงโปรดแต่ละเพลงของฉันจึงต้องช่วยเยียวยาและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้มีความสุขได้เป็นอย่างดีด้วย

– จริงๆ แล้วฉันฟังเพลงได้ทุกแนว ข้อนี้เลยตอบยากสุด ต้องขอยกคำตอบมาในส่วนที่ชอบที่สุดของที่สุดเท่าที่จะสุดได้ ฉันชอบฟังเพลงเคป็อปมาก…คุณอ่านคำตอบนี้คงคิดว่าฉันเป็นวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีเป็นบ้าเป็นหลังใช่ไหมล่ะ? ฉันจะตอบว่าใช่ แต่ขอให้คุณรออ่านคำตอบข้อสุดท้ายก่อน เพราะฉันมีเหตุผลที่ชอบฟังเพลงเคป็อปของศิลปินกลุ่มเดียวเท่านั้น

– ฉันชอบฟังเพลงและมีเพลงโปรด คงจะแปลกมากถ้าฉันตอบว่าไม่มีศิลปินที่ชื่นชอบ คุณเชื่อไหม? บางคนมีศิลปินที่ชอบคนละคนกับคนที่ร้องเพลงโปรด แต่ไม่ใช่ฉันหรอกนะ… ฉันมีศิลปินที่ชื่นชอบมากๆ เพียงกลุ่มเดียว ขออนุญาตเปิดเผยชื่อของศิลปินกลุ่มนี้ เพื่อให้คุณได้แนวทางในการเขียนคำตอบกว้างขึ้น ฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้จักพวกเขาไหม ศิลปินเกาหลีที่ชื่อ บังทันโซยอนดัน หรือเรียกสั้นๆ ว่า บีทีเอส ฉันอนุญาตให้คุณหัวเราะได้นะ…พวกเขาเป็นรถไฟฟ้า แต่ไม่ใช่รถไฟฟ้าที่มีผู้โดยสารแออัดเบียดเสียดจนหายใจไม่ออก แต่เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งมีที่นั่งไม่จำกัดสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่จะขึ้นมานั่ง ถ้าคุณอ่านจนจบจะรู้คำตอบว่าทำไมฉันถึงชื่นชอบพวกเขา เพราะถัดจากประโยคนี้ไปคือการอธิบายคำตอบจากคำถามที่ว่า ศิลปินเหล่านี้ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่า?

เวลาฟังเพลงคุณต้องฟังเนื้อร้องด้วยใช่ไหมถึงจะเข้าใจความหมายของเพลงนั้น มันคงยากขึ้นอีกเท่าตัวถ้าเป็นเพลงต่างภาษา คุณพ่อมักแซวฉันบ่อยๆ เวลาได้ยินฉันฟังเพลงเกาหลี “ฟังออกเหรอว่าเขาร้องว่ายังไง” ฉันยอมรับว่าตอนเริ่มฟังเพลงเคป็อปของพวกเขาช่วงแรกๆ ฉันฟังไม่ออก แล้วก็ไม่ได้สนใจความหมายของเพลงสักเท่าไร รู้แค่ว่าส่วนใหญ่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก การอกหัก อะไรทำนองนี้ ซึ่งก็เหมือนๆ กับเพลงไทย

แต่แล้วฉันก็เปลี่ยนความคิด…เมื่อฟังเพลงหนึ่งของบังทันโซยอนดัน ซึ่งฉันฟังบ่อยมากๆ แต่ไม่เคยคิดแปลเนื้อเพลงเลยสักครั้ง จนกระทั่งได้อ่านความหมายของเนื้อเพลงจากการแปลของคนอื่น ฉันถึงเข้าใจ…เพลงนั้นมีความหมายในเชิงให้กำลังใจ ซึ่งพูดถึงการรักตัวเอง และพอฉันเปิดเพลงนั้นฟังอีกรอบโดยที่รู้ความหมายแล้ว ทำให้ฉันยิ้มกว้างกว่าเดิม เพลงเพลงเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยความหมายดีๆ ที่ฉันไม่เคยรู้

แล้วความเปลี่ยนแปลงก็ค่อยๆ เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ฉันเริ่มตั้งใจที่จะเรียนภาษาเกาหลี เพราะนอกจากอยากรู้ความหมายของเพลงแล้ว ยังอยากฟังพวกเขาคุยกันรู้เรื่อง ไม่ต้องรอคนอื่นมาแปลให้ แล้วจะได้ตอบคุณพ่อว่าฉันฟังพวกเขารู้เรื่องแล้วนะ ส่วนเหตุผลที่ฉันชอบฟังเฉพาะเพลงเคป็อปของพวกเขาเท่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพราะสำหรับฉันพวกเขาเป็นมากกว่าศิลปินเคป็อปธรรมดาๆ ไม่ใช่เพราะชื่อเสียง หน้าตา หรือรางวัลที่พวกเขาได้มาหรอกนะ แต่เพลงของพวกเขาสอนฉันให้รู้จักตัวเองมากขึ้น รักตัวเองมากขึ้น ทำให้ฉันรู้จักความสุขจริงๆ ของชีวิต และรู้ว่าชีวิตฉันมีคุณค่าคู่ควรกับโลกใบนี้ ที่สำคัญเพลงของพวกเขา…ช่วยชีวิตฉัน

ในวันหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อนาคตข้างหน้าจู่ๆ ก็มืดลงจนมองไม่เห็นหนทาง ฉันหมดหวัง…ถึงจะไม่ได้คิดสั้นเป็นครั้งที่ 2 แต่ก็รู้สึกว่าโลกนี้ช่างโหดร้ายกับฉันเหลือเกิน เมื่อสองขายืนไม่ไหวก็จำเป็นจะต้องหาบางอย่างมาค้ำหัวใจให้เต้นต่อ ฉันได้ไม้ค้ำเป็นเพลงเพลงหนึ่งของบังทันโซยอนดัน พวกเขาทำให้ฉันรู้ผ่านความหมายของเพลงว่ายังมีพวกเขาอยู่ข้างๆ คอยรับฟังฉัน เชื่อว่าฉันจะผ่านมันไปได้และฉันเข็มแข็งมากพอ…ฉันรู้จักพวกเขามานานพอที่จะตอบได้ว่าพวกเขาก็เคยล้มเหลวมาก่อน นั่นเหมือนแรงผลักดันให้ฉันฮึดสู้ พวกเขายังประสบความสำเร็จได้ทั้งที่เคยล้มเหลว แล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้…และฉันก็ทำได้จริงๆ ฉันทิ้งความล้มเหลวไว้ข้างหลังแล้วลุกขึ้นยืนก่อนจะเดินต่อไป ถึงจะยังมีไม้ค้ำอยู่แต่สักวันฉันจะหายดี…

ฉันยังอยากมีชีวิตอยู่เพื่อฟังเพลงของพวกเขา…ซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัว ที่คอยให้กำลังใจ ห่วงใยและยืนอยู่ข้างหลังเสมอ ไม่ว่าฉันจะหันกลับมาเมื่อไรก็จะเห็นพวกเขาคอยโบกมือให้ ศิลปินจะเป็นศิลปินไม่ได้ถ้าไม่มีแฟนคลับ แฟนคลับจะเป็นแฟนคลับไม่ได้ถ้าไม่มีศิลปินเช่นกัน…

ฉันมีคำถามข้อสุดท้ายให้คุณตอบ ไม่ต้องเขียนใส่กระดาษก็ได้นะ คุณคิดว่าได้คำตอบแล้วหรือยัง?

“You’ve shown me, I have reasons I should love myself.”

Love Myself, BTS