๏ ปริพาชกนี้ชื่อ โยฮัน แลเฮย

น้ำพึ่งตั๊กแตนฉัน เช่นเข้า

อยู่ยังฝั่งโยระดัน หนังอูฐ ครองนา

นั่งหัดถ์ถ่างเท้า ขัดแข้งขาหายฯ

พระองค์เจ้าทินกร

(ถอดความ) ปริพาชก (นักบวชผู้ท่องเที่ยวไป ผู้จาริกไป) ท่านนี้ชื่อโยฮัน บริโภคน้ำผึ้งกับตั๊กแตนเป็นอาหารแทนข้าว ท่านอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโยระดัน นุ่งห่มหนังอูฐ นั่งกางขาใช้มือดัด เพื่อรักษาอาการขัดแข้งขัดขา

น่าสนใจว่า ท่านผู้แต่งโคลงฤๅษีดัดตนในสมัยรัชกาลที่ ๓ หยิบยืมนามนี้มาจากคัมภีร์ไบเบิล คือนักบุญโยฮัน หรือยอห์น บัปติสต์ (John the Baptist) ผู้ทำพิธีล้าง หรือ “บัปติศมา” ให้แก่พระเยซูคริสต์ในแม่น้ำจอร์แดน (โยระดัน)

ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ นี่มิได้เป็นเพียงการหยิบยืมมาเฉพาะแต่ชื่อเท่านั้น (เข้าใจว่า “โยฮัน” เป็นการออกเสียงตามรากคำ Johannes ในภาษาละติน) หากแต่ยังแสดงให้เห็นภูมิรู้ว่าด้วยเรื่องคริสต์ศาสนาของกลุ่มชนชั้นนำชาวสยาม เพราะคำพรรณนาฤๅษีโยฮันในโคลงบทนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ “ฉัน” น้ำผึ้งกับตั๊กแตนเป็นอาหาร หรือการนุ่งห่มหนังอูฐ แทบเป็นเนื้อความเดียวกับในคัมภีร์ไบเบิล คือ “เสื้อผ้าของยอห์นผู้นี้ทำด้วยขนอูฐ และท่านใช้หนังสัตว์คาดเอว อาหารของท่านคือตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่า” (John’s clothes were made of camel’s hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. Matthew 3:4)

อาจด้วยคนไทยยุคนั้นเห็นว่าคริสต์ศาสนาเป็นเรื่องของ “ฝรั่ง” ช่างเขียนจึงเขียนรูปฤๅษีโยฮันผู้นั่งอยู่ริมฝั่งน้ำโยระดัน โดยใช้ธรรมเนียมเขียนภาพฝรั่งตามขนบจิตรกรรมไทยที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยา คือสวมหมวกปีกทรงสูง ไว้ผมยาวประบ่า มีเครา ใส่เสื้อซ้อนกันสองชั้น นุ่งกางเกงขายาว พร้อมทั้งสวมรองเท้า

โยฮันจึงเป็นฤๅษีเพียงหนึ่งในสองตนจากภาพชุดนี้ทั้งหมด ที่มีรองเท้าใส่

ส่วนอีกตนหนึ่งคือหลีเจ๋ง นักพรตจีน อันจะกล่าวถึงในโคลงบทต่อไป อันเป็นบทสุดท้ายในชุดฤๅษีดัดตน







