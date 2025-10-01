WellAge Asia: ASIA’s Hub for smart elderly living
งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรมโซลูชันเพื่อสังคมสูงวัยเอเชีย
จัดขึ้นวันที่ 29-31 มกราคม 2569 ณ ฮอลล์ EH 101 ไบเทค บางนา
ร่วมเปิดโลกแห่งการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและคนที่คุณรัก ภายใต้คอนเซป “HELBA – Healthy Living, Balanced Life สุขภาพดี ชีวีสมดุล”
รวมกว่า 250+ แบรนด์ชั้นนำ และ 8,000+ ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ ให้คุณได้ เลือกซื้อสินค้า-บริการ อัพเดทเทคโนโลยีล่าสุด และรับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็น “ผู้สูงวัยแบบพึ่งพาตนเอง” (Smart Aging) อย่างแท้จริง
5 หมวดไฮไลท์ที่ตอบโจทย์ชีวิตผู้สูงวัยยุคใหม่
• H – Healthy Food อาหารสุขภาพ วิตามิน อาหารเสริมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
• E – Elderly Support บริการดูแลผู้สูงอายุ ประกันชีวิต ศูนย์ดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์
• L – Lifestyle & Wellness การท่องเที่ยว ฟิตเนส โยคะ สปา และกิจกรรมเพื่อความสุข
• B – Beauty เทคโนโลยีชะลอวัย ความงาม และการดูแลผิวพรรณแบบสมวัย
• A – Aiding Equipment อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น เครื่องฟอกอากาศ รถเข็น และนวัตกรรมเพื่อบ้านที่ปลอดภัย
วันที่จัดงาน : 29-31 มกราคม 2569
สถานที่จัดงาน : ฮอลล์ EH 101 ไบเทค บางนา
พื้นที่จัดงาน : 5480+ ตารางเมตร
จำนวนผู้แสดงสินค้า : 250+ ผู้แสดงสินค้า ทั้งไทยและต่างประเทศ
จำนวนผู้เข้าชมงาน : 8,000 รวมผู้ซื้อตัวจริงทั้งไทยและต่างประเทศ
ผู้จัดงาน : Miracle X co., Ltd.
หากคุณเป็น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้ดูแล นักโภชนาการ ผู้ผลิตอาหารสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ศูนย์ดูแลสุขภาพ แพทย์ นักวิชาการ
งาน WellAge Asia จึงเหมาะกับท่านมากเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ศูนย์รวมทั้งสินค้าสุขภาพ อาหารโภชนาการ งานบริการ Lifestyle คลินิก Wellness อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ
• เลือกซื้อ อาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภา วิตามินบำรุง
• เรียนรู้ การดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ให้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุแบบยั่งยืน
• เรียนรู้เคล็ดลับการทานยา ทานวิตามิน อาหารเสริมอย่างไรให้ถูกวิธี
• เลือกชมสินค้าด้าน Lifestyle & wellness เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว
• วางแผน การออมเงินและการลงทุน สำหรับการเตรียมตัวเกษียร
• อัพเดท เทรนด์ความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging Medicine) เพื่อให้สวย หล่อ สมวัย
• สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็น Smart Aging – ผู้สูงอายุที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรมภายในงาน
1. แสดงเทคโนโลยี สินค้าใหม่ บริการใหม่ ๆ จากบริษัทชั้นนำ พร้อมสาธิต โชว์เคสบนพื้นที่จริง
2. ตรวจสุขภาพฟรี พร้อมให้คำปรึกษาจากคุณหมอโรงพยาบาลดังระดับประเทศ
3. สัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจจากคุณหมอดังและกูรูด้านสุขภาพตลอด 3 วัน ที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต การทานยา การทานอาหารสุขภาพ เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงและปราศจากโรค
4. เทคนิคแต่งหน้าเพื่อให้ดูสวยสมวัย พร้อมเทคนิคการเลือกเครื่องสำอางให้เหมาะกับผิว
5. อาชีพที่เหมาะกับเราวัยใกล้เกษียร
6. เล่นเกมส์ แจกของรางวัล
7. กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business matching Zone) สำหรับผู้ประกอบการกับผู้ซื้อตัวจริง
ติดต่อฝ่ายการตลาด
เชิดชัย กำลังสง่า โทรฯ 090-995-9293 อีเมล์ Cherdchai@miraclex.co ฝ่ายการตลาด
Email : info@wellageasia.com
Website : www.wellageasia.com
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Miracle X co., Ltd.
Miracle X คือผู้จัดงานแสดงสินค้าแบบ B2B ชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการสร้างงานแสดงสินค้า งานธุรกิจ และนิทรรศการระดับโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม ก่อตั้งโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ทำให้ Miracle X มีความโดดเด่นในการมอบประสบการณ์งานแสดงสินค้าที่เหนือระดับ สร้างการเชื่อมโยงที่มีคุณค่า ส่งเสริมนวัตกรรม และเร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างเวทีที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าสำหรับมืออาชีพ บริษัท และผู้มีอำนาจตัดสินใจ Miracle X ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โครงสร้างองค์กร
Miracle X ดำเนินงานในฐานะบริษัท บริษัทพันธมิตรในเครือของ Pro-Marine Express Co., Ltd. และ ASL Logistics Co., Ltd. โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคของทั้งสองบริษัท เพื่อยกระดับความเป็นเลิศในการดำเนินงานและขยายขอบเขตการเข้าถึงระดับสากลในอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้า