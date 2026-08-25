ไหนใครรู้บ้าง สารคดี คืออะไร ครูดำ-สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการนิตยสารสารคดีโยนคำถามไปในวงใหญ่
21 มิถุนายน น้องค่ายทั้งประเภทนักเขียน ช่างภาพ และวิดีโอครีเอเตอร์ ได้มาเรียนร่วมกันในห้องเรียนรวมเพื่อเติมความรู้พื้นฐานกระบวนการทำสารคดี
“สารคดีคือการแต่งเรื่องจริงค่ะ คือมีข้อมูลจากเรื่องจริง แต่เล่าให้มันน่าสนใจ น่าอ่าน” น้องค่ายคนหนึ่งยกมือตอบคำถาม
“คืองานที่สร้างจากเรื่องจริง มีเจตนาให้ความรู้และความเพลิดเพลินครับ” น้องอีกคนเสริม
“ในฐานะคนทำวิดีโอ มันคือภาพเคลื่อนไหวที่ใช้เพื่อบันทึกคุณค่าและความทรงจำ” น้องอีกคนแลกเปลี่ยน
คำตอบทั้งหมดที่น้องๆ แลกเปลี่ยนในวงใหญ่ล้วนถูกต้อง แต่ขณะเดียวกันก็เป็นคำตอบในทางนิยามเท่านั้น ครูดำเล่าการตีความสารคดีของตัวเองผ่านต้นไม้กระบวนการ เริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยใคร่รู้สิ่งต่างๆ รอบตัว งอกรากแห่งการเสาะแสวงหาความจริงผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งการค้นคว้า การไปลงพื้นที่ การสัมภาษณ์ผู้คนมากมาย แล้วจึงผลิดอกออกเป็นผลงานที่จะให้ผู้อื่นได้ชมตามแต่ประเภทงานที่เราเลือก กระบวนการทั้งหมดนี้คือ “สารคดี” ที่ค่ายจะพาทุกคนไปเรียนรู้
ตลอดทั้งวัน ครูค่ายทั้งสามฝ่ายผลัดกันขึ้นมาบรรยาย ย่นย่อถอดบทเรียนการทำงานจริงและวิธีคิดตลอดหลายสิบปีมาอยู่ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง รวมถึงกิจกรรมพิเศษจากผู้ให้การสนับสนุนค่าย ทั้ง Nikon, Sigma Thailand และ The Digital STM ซึ่งขนอุปกรณ์มากมายมาให้น้องๆ ทดลองใช้ในค่ายครั้งนี้
หลังผ่านไป 4 เดือน วันที่น้องๆ จบจากค่าย สารคดีจะไม่ใช่เพียงคำนิยามที่เราท่องจำไว้ตอบ แต่จะอยู่ในเนื้อในตัว ในประสบการณ์ตรงของทุกคนๆ
เมื่อวันนั้นมาถึง อยากชวนถามตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ว่าสารคดีคืออะไร
สนับสนุนโดย
- วิริยะประกันภัย
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
- กลุ่มธุรกิจ TCP
- Nikon
- TheDigital STM
- Hollyland Thailand
- MilibooThailand
- Nanlite Thailand
- Sigma Thailand
- Srishti Digilife Thailand
กิจกรรมโดย : SarakadeeMagazine