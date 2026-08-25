101room05

ไหนใครรู้บ้าง สารคดี คืออะไร ครูดำ-สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการนิตยสารสารคดีโยนคำถามไปในวงใหญ่

21 มิถุนายน น้องค่ายทั้งประเภทนักเขียน ช่างภาพ และวิดีโอครีเอเตอร์ ได้มาเรียนร่วมกันในห้องเรียนรวมเพื่อเติมความรู้พื้นฐานกระบวนการทำสารคดี

“สารคดีคือการแต่งเรื่องจริงค่ะ คือมีข้อมูลจากเรื่องจริง แต่เล่าให้มันน่าสนใจ น่าอ่าน” น้องค่ายคนหนึ่งยกมือตอบคำถาม

“คืองานที่สร้างจากเรื่องจริง มีเจตนาให้ความรู้และความเพลิดเพลินครับ” น้องอีกคนเสริม

“ในฐานะคนทำวิดีโอ มันคือภาพเคลื่อนไหวที่ใช้เพื่อบันทึกคุณค่าและความทรงจำ” น้องอีกคนแลกเปลี่ยน

คำตอบทั้งหมดที่น้องๆ แลกเปลี่ยนในวงใหญ่ล้วนถูกต้อง แต่ขณะเดียวกันก็เป็นคำตอบในทางนิยามเท่านั้น ครูดำเล่าการตีความสารคดีของตัวเองผ่านต้นไม้กระบวนการ เริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยใคร่รู้สิ่งต่างๆ รอบตัว งอกรากแห่งการเสาะแสวงหาความจริงผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งการค้นคว้า การไปลงพื้นที่ การสัมภาษณ์ผู้คนมากมาย แล้วจึงผลิดอกออกเป็นผลงานที่จะให้ผู้อื่นได้ชมตามแต่ประเภทงานที่เราเลือก กระบวนการทั้งหมดนี้คือ “สารคดี” ที่ค่ายจะพาทุกคนไปเรียนรู้

ตลอดทั้งวัน ครูค่ายทั้งสามฝ่ายผลัดกันขึ้นมาบรรยาย ย่นย่อถอดบทเรียนการทำงานจริงและวิธีคิดตลอดหลายสิบปีมาอยู่ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง รวมถึงกิจกรรมพิเศษจากผู้ให้การสนับสนุนค่าย ทั้ง Nikon, Sigma Thailand และ The Digital STM ซึ่งขนอุปกรณ์มากมายมาให้น้องๆ ทดลองใช้ในค่ายครั้งนี้

หลังผ่านไป 4 เดือน วันที่น้องๆ จบจากค่าย สารคดีจะไม่ใช่เพียงคำนิยามที่เราท่องจำไว้ตอบ แต่จะอยู่ในเนื้อในตัว ในประสบการณ์ตรงของทุกคนๆ

เมื่อวันนั้นมาถึง อยากชวนถามตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ว่าสารคดีคืออะไร

101room01
101room02
101room03
101room04
101room06
101room07
101room08
101room09
101room10
101room11
101room12
101room13
101room14
101room15
101room16
101room17
101room18
101room19
101room20
101room21
101room22

สนับสนุนโดย

  • วิริยะประกันภัย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
  • กลุ่มธุรกิจ TCP
  • Nikon
  • TheDigital STM
  • Hollyland Thailand
  • MilibooThailand
  • Nanlite Thailand
  • Sigma Thailand
  • Srishti Digilife Thailand

กิจกรรมโดย : SarakadeeMagazine